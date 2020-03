Terwijl restaurants vanwege de coronacrisis voor hun omzet volledig afhankelijk zijn van afhalen en bezorgen, hapert de restaurantsoftware van Thuisbezorgd. Daardoor kunnen bestellingen via het platform mogelijk niet verwerkt worden of staat het restaurant op Thuisbezorgd.nl ten onrechte als gesloten gemarkeerd. Dat zeggen restauranthouders die met het bedrijf werken in gesprek met NU.nl. "Klanten bellen anderhalf uur later boos op waar hun bestelling blijft."

De situatie speelt sinds Thuisbezorgd woensdagmiddag te kampen kreeg met een geslaagde ddos-aanval. De website van het bedrijf werd onbereikbaar nadat de servers werden bestookt met grote hoeveelheden dataverkeer. Klanten konden daardoor geen bestellingen doorgeven.

In de nacht van woensdag op donderdag werd de website weer bereikbaar, maar aan de achterkant ervaren restauranteigenaren in sommige gevallen nog steeds problemen. Daardoor kunnen zij Thuisbezorgd-bestellingen niet of pas veel later openen en verwerken.

Hoeveel restaurants precies last hebben of hebben gehad van de situatie, is onduidelijk. Om de bevindingen te staven, heeft NU.nl contact gehad met zeven restaurants, die aangeven de afgelopen dagen dezelfde problemen te hebben ervaren.

Thuisbezorgd-woordvoerder Joris Wilton laat weten dat het bedrijf in Nederland met ongeveer negenduizend restaurants werkt en noemt het "logisch" dat een aantal daarvan in de nasleep van de ddos-aanval nog steeds problemen ondervindt. Hij kan echter niet aangeven bij hoeveel restaurants de situatie speelt.

Thuisbezorgd: Heel druk door ddos-aanval en coronacrisis

De problemen komen in een periode dat restaurants volledig afhankelijk zijn van bestellingen die afgehaald of bezorgd worden. Sinds zondagavond zijn restaurants gesloten als gevolg van de maatregelen om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. De keukens mogen wel openblijven.

Ondernemers die problemen ervaren, kunnen volgens Wilton contact opnemen met de klantenservice van Thuisbezorgd, maar die is volgens een aantal restauranteigenaren niet bereikbaar. De woordvoerder laat weten dat de klantenservice het als gevolg van de ddos-aanval en de coronacrisis veel drukker heeft dan normaal.

Het is onduidelijk hoelang de problemen naar verwachting aanhouden. De Thuisbezorgd-woordvoerder zegt dat het bedrijf er hard aan werkt om de situatie zo snel mogelijk te verhelpen. "Het is een uitzonderlijke situatie."

Volg de laatste ontwikkelingen rond het virus in ons liveblog.