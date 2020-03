Tinder laat gebruikers van zijn app vanaf maandag gratis chatten met andere gebruikers op locaties wereldwijd. Dat maakt het bedrijf vrijdag bekend op zijn website. De zogenoemde Paspoort-functie, waarmee gebruikers een stad of plaats kunnen selecteren om Tinder-gebruikers uit die plek te ontmoeten, wordt tot 30 april gratis.

Normaal gesproken is Paspoort alleen beschikbaar voor Tinder-gebruikers met een abonnement, maar dat is de komende weken in verband met de wereldwijde coronacrisis niet nodig.

"In deze uitdagende tijden, terwijl we allemaal weten dat we thuis moeten blijven, betekent het niet dat we alleen moeten zijn met onze gedachten", schrijft Tinder. "Iemand hebben om tegen te praten kan een wereld van verschil maken."

"Onze hoop is dat je de Paspoort-functie gebruikt om jezelf virtueel uit zelfquarantaine naar waar dan ook ter wereld te verplaatsen." Tinder-gebruikers kunnen met Paspoort één plek ter wereld kiezen om met anderen te chatten, maar kunnen hun eigen locatie zo vaak wijzigen als ze willen.

