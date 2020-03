De Politie Noord-Nederland heeft vorige week drie tieners aangehouden die worden verdacht van het plegen van zogenoemde betaalverzoekfraude. Dat maakt de regionale politie-eenheid vrijdag bekend op zijn website. De tieners, in de leeftijd van veertien tot zeventien jaar, zijn weer op vrije voeten, maar het onderzoek naar de zaak loopt nog.

Bij deze vorm van fraude stuurt een oplichter een link naar het beoogde slachtoffer, vaak met het zogenaamde verzoek om 0,01 euro over te maken. Achter de link zit een website die lijkt op die van een bank, maar eigenlijk bedoeld is om bankgegevens van het slachtoffer buit te maken.

Een van de tieners fungeerde als een zogenoemde geldezel, door zijn bankrekening tijdelijk beschikbaar te stellen om de fraude mogelijk te maken. Wat de rol van de andere twee was, is onduidelijk. Een woordvoerder van de politie wilde daar in het kader van het onderzoek niets over kwijt.

Betaalverzoekfraude wordt soms ook wel Tikkie-fraude genoemd, naar de gelijknamige app van ABN AMRO. Andere banken bieden desondanks met hun apps ook de mogelijkheid aan om een betaalverzoek te sturen.