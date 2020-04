Hongkong zet aan een app gekoppelde polsbandjes in om mensen die de metropool betreden te monitoren. Inreizende personen moeten verplicht twee weken in quarantaine vanwege de uitbraak van het coronavirus. Volgens het bestuur van de Chinese regio liggen er meer dan twintigduizend polsbandjes klaar voor mensen die arriveren op de internationale luchthaven van Hongkong.

Inreizende personen moeten de QR-code op het bandje scannen met hun smartphone om een koppeling te maken. Op die manier kan Hongkong de personen volgen. De maatregel geldt sinds vrijdag en is direct om middernacht (lokale tijd) ingegaan.

Een groot deel van de mensen die Hongkong betreden wordt echter niet gevolgd, omdat de bandjes niet worden geactiveerd. Volgens de autoriteiten zijn reeds zesduizend polsbandjes uitgedeeld, maar is ongeveer een derde daarvan geactiveerd.

Naast de polsbandjes zet Hongkong ook andere middelen in om de verplichte quarantaine te handhaven. Zo kunnen mensen op onregelmatige tijden op hun vaste telefoon opgebeld worden om te controleren of zij thuis zijn.

In totaal staat het aantal bevestigde besmettingen in Hongkong op 256. Vrijdag nam het aantal gevallen in de regio met 48 toe, waarvan 36 afkomstig uit andere gebieden. Vier mensen zijn aan de gevolgen van het virus overleden.

De eerste besmettingen in Hongkong werden in januari vastgesteld, maar maatregelen om afstand te houden hebben de verspreiding van het COVID19-virus tegengehouden. De angst bestaat dat inreizende personen met het virus de inspanningen van de stad ongedaan zullen maken.

