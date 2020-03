Facebook weert naast advertenties voor mondkapjes nu ook advertenties voor desinfecterende handzeep, schoonmaakdoekjes en testkits voor het coronavirus, maakt de techgigant donderdag bekend.

Twee weken geleden maakte Facebook bekend tijdelijk advertenties voor mondkapjes op het platform te verbieden. "Als we zien dat mensen deze producten verkopen op Facebook of Instagram, dan zullen we deze verwijderen", aldus het bedrijf.

Facebook wil daarmee voorkomen dat mensen profiteren van de uitbraak van het coronavirus. "Dit is weer een stap om gebruikers te beschermen tegen hoge prijzen en roofzuchtig gedrag", schrijft directeur productmanagement Rob Leathern op Twitter.

Facebook weerde eerder al advertenties

Facebook kwam eerder met een verbod op advertenties voor medische producten waarin ten onrechte wordt gesuggereerd dat er een beperkte voorraad is. Dat geldt ook voor advertenties die onjuiste vormen van bestrijding of preventie promoten.

Groepen en pagina's over het coronavirus worden ook geblokkeerd door het algoritme, zegt Facebook.