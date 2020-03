Als je de komende weken thuiszit, is het extra belangrijk om goed te blijven bewegen. Deze apps maken het leuk en gemakkelijk om iedere dag actief te blijven.

Virtuagym Fitness

Deze app is een aanrader voor zowel beginnende als gevorderde sporters. In Virtuagym Fitness word je bijgestaan door een 3D-model van een persoonlijke trainer, die jou dagelijks door een van de vijfduizend beschikbare oefeningen loodst.

In de app wordt je voortgang nauwkeurig bijgehouden. Op basis hiervan wordt een schema gemaakt dat bij jou past. Daarmee kun je een uitgebreide work-out samenstellen die uit verschillende oefeningen bestaat, zodat je op maandag bijvoorbeeld op je armen focust en je benen op dinsdag aan de beurt zijn. Virtuagym Fitness is gratis te gebruiken, maar heeft ook een Pro-lidmaatschap om alle functies te ontgrendelen.

Download Virtuagym Fitness voor iOS en Android (gratis)

Seven

Heb je niet de luxe (of zin) om een uitgebreide work-out te doen, bijvoorbeeld door kinderen die thuis zijn of door extra drukke tijden op je werk? Dan helpt Seven je uit de brand. Zoals de naam al doet vermoeden, is deze app gevuld met meer dan tweehonderd oefeningen die maximaal zeven minuten duren.

Voor deze oefeningen heb je alleen je smartphone nodig en eventueel een matje om op te sporten. Door iedere dag je schema te volgen, ontgrendel je tal van prestaties, die het net wat makkelijker maken om gemotiveerd te blijven.

Seven is gratis te gebruiken, maar heeft ook een abonnement met Premium-functies. Daarmee krijg je toegang tot alle oefeningen en advies van een personal trainer.

Download Seven voor iOS en Android (gratis)

Daily Yoga

Intensieve oefeningen zijn een goede manier om je energie kwijt te kunnen, maar soms kan een goede yogasessie minstens zo fijn zijn. Met Daily Yoga wordt het heel toegankelijk om iedere dag met yoga aan de slag te gaan.

De app bestaat uit verschillende series die je kunt volgen, zodat je ook zonder ervaring met de dienst uit de voeten kunt. Iedere nieuwe pose wordt met een duidelijke video uitgelegd en er zijn ook speciale instructies als je moeite hebt met het vinden van de juiste ademhaling en flexibiliteit van je lichaam.

Dat maakt Daily Yoga een uitstekende app voor beginners, waarbij de gratis versie waarschijnlijk uitgebreid genoeg zal zijn. Heb je daarna behoefte aan meer, dan kun je een abonnement nemen om alle oefeningen te ontgrendelen.

Download Daily Yoga voor iOS en Android (gratis)