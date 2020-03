De voormalige Google-medewerker Anthony Levandowski heeft donderdag bekend dat hij schuldig is aan het stelen van bedrijfsgeheimen, schrijft The Washington Post.

Het gaat om vertrouwelijke informatie van Googles dochterbedrijf Waymo over technologie voor zelfrijdende auto's. Die gegevens zou hij vervolgens hebben doorverkocht aan zijn nieuwe werkgever Uber.

Levandowski gaf toe dat hij het bestand met deze gegevens in januari 2016 naar zijn persoonlijke laptop had gedownload. Hij had het bestand voor het laatst geopend op 24 februari 2016, ongeveer een maand nadat hij Google had verlaten.

Volgens The Washington Post stemde Levandowski ermee in om in één van de in totaal 33 gevallen schuld te bekennen, mits de federale aanklagers de andere aanklachten zouden intrekken.

'Een jonge man met enorme talenten'

"Meneer Levandowski kijkt ernaar uit om deze kwestie op te lossen", zegt zijn advocaat Miles Ehrlich in een verklaring aan de krant. "Het is een jonge man met enorme talenten die veel bij kan dragen aan de snel veranderende wereld."

In een verklaring zei een woordvoerder van Waymo dat met de schuldbekentenis een einde is gemaakt aan een "baanbrekende zaak" voor het bedrijf en dat Levandowski's pleidooi "de waarde van Waymo's intellectuele eigendom onderstreept".

Levandowski heeft ermee ingestemd de kosten die Google heeft gemaakt tijdens het strafrechtelijk onderzoek te betalen. Het gaat om een bedrag van 756.000 dollar, iets meer dan 700.000 euro.

Rechtszaak tussen Google en Uber

Googles zusterbedrijf Waymo en Uber schikten in 2018 al in een rechtszaak. Uber zou de door Levandowski gestolen ontwerpen gebruikt hebben voor zijn eigen systemen voor zelfrijdende auto's.

Waymo kreeg een aandeel in Uber dat gelijkstond aan 0,34 procent van de totale waarde van het bedrijf. Destijds kwam die waardering neer op zo'n 245 miljoen dollar. Daarnaast werd Levandowski ontslagen bij Uber.