YouTube gaat de beeldkwaliteit van gestreamde video's in de Europese Unie tijdelijk verminderen, meldt Reuters vrijdag. YouTube wil daarmee voorkomen dat het internet vastloopt nu als gevolg van de uitbraak van het coronavirus veel mensen thuiswerken en video's streamen.

YouTube zei dat het platform tot nu toe maar een paar gebruikspieken had gezien, maar besloot te handelen om stress op het systeem te minimaliseren. "We schakelen al het verkeer in de EU tijdelijk over naar standaarddefinitie", aldus het bedrijf in een verklaring.

YouTube-video's worden nu standaard afgespeeld in sd, maar gebruikers kunnen de resolutie op dit moment zelf nog verhogen in de instellingen van de video.

Eurocommissaris Thierry Breton (Interne Markt) riep streamingdiensten woensdag op om de kwaliteit van de video's te verlagen van hd naar sd. Video's met standaarddefinitie zijn niet zo gedetailleerd of scherp als video's met hoge definitie.

Ook Netflix gaf gehoor aan de oproep: vanaf donderdag verlaagt de videostreamingdienst de bitsnelheden voor gestreamde video's in heel Europa. Netflix schat dat de maatregel voor 25 procent minder dataverkeer zorgt.

De providers KPN, VodafoneZiggo en T-Mobile zien een toename in het dataverbruik, maar die leidt vooralsnog niet tot problemen, lieten zij weten aan NU.nl. Het dataverkeer is toegenomen nadat het kabinet vorige week in verband met het coronavirus opriep om onder meer thuis te werken als dat mogelijk is.

