Facebook is begonnen met het uitrollen van een nieuw ontwerp voor de website, schrijft TechCrunch donderdag. Het nieuwe ontwerp geeft gebruikers onder meer de mogelijkheid om het sociale medium in donkere modus te gebruiken.

De donkere modus moet ervoor zorgen dat de berichtendienst een betere gebruikerservaring biedt bij weinig licht, bijvoorbeeld in de avond.

"Vanaf vandaag heeft de meerderheid van de mensen op Facebook toegang tot het nieuwe desktopontwerp", zegt een Facebook-woordvoerder. Gebruikers kunnen ervoor kiezen om het nieuwe ontwerp uit te proberen voordat het later dit jaar de standaard wordt.

Met het nieuwe ontwerp krijgt de website van Facebook een hele nieuwe indeling: Stories zijn boven het vak 'Status bijwerken' geplaatst, en net boven de Stories is er een nieuwe menubalk met verschillende tabbladen die eerder aan de linkerkant van het scherm te vinden waren, zoals Evenementen en Marktplaats.

Je kunt het nieuwe ontwerp uitproberen door op het pijltje rechtboven op de Facebook-pagina te gaan staan en vervolgens op 'See New Facebook' te klikken. Als deze optie nog niet beschikbaar is, zal deze in de loop van de dag verschijnen.

Bevalt het nieuwe ontwerp niet, dat kun je weer terug naar de oude versie door op 'Switch to Classic Facebook' te klikken.