Snapchat introduceert komende week een nieuwe tool die de mentale gezondheid van gebruikers moet ondersteunen, meldt The Verge donderdag. Snap maakte in februari al bekend dat de functie eraan zat te komen, maar rolt de tool in verband met het coronavirus eerder uit dan gepland.

Snapchat-gebruikers die naar onderwerpen als angst, depressie, zelfmoord of pesten zoeken, krijgen door de tool informatie over geestelijke gezondheid te zien.

Daarnaast krijgen gebruikers die zich zorgen maken over het coronavirus informatie van de World Health Organization (WHO) of andere gezondheidsorganisaties, zegt Snap tegen The Verge.

"Studies tonen aan dat contact maken met vrienden, persoonlijk of online, vaak de beste verdediging is tegen gevoelens van eenzaamheid en angst. Daar hebben we Here For You op gebaseerd", aldus een woordvoerder. "We weten ook dat snapchatters deze problemen graag willen begrijpen en willen weten hoe ze vrienden kunnen ondersteunen die ermee worstelen."

Snap verwacht dat alle Snapchat-gebruikers volgende week toegang hebben tot de tool.

Denk jij aan zelfmoord? Je bent niet alleen. Neem contact op met 113 Zelfmoordpreventie via www.113.nl of bel naar 0900-0113.