Netflix verlaagt de bitsnelheden voor gestreamde video's voor dertig dagen in Europa, maakt het bedrijf donderdag bekend. Daarmee voldoet het bedrijf aan de wens van de Europese Commissie om de druk op het toenemende dataverkeer in verband met het coronavirus te verlagen.

Het is onduidelijk hoeveel Netflix de bitsnelheid verlaagt en daarmee in welke mate de verlaging van de bitsnelheid invloed heeft op de kwaliteit van de video's. Een hogere bitsnelheid betekent normaal gesproken een hogere videokwaliteit.

NU.nl heeft Netflix om meer duidelijkheid over de situatie voor Nederland gevraagd. Zo is ook nog onduidelijk wanneer de maatregel precies van kracht gaat.

De providers KPN, VodafoneZiggo en T-Mobile zien een toename in het dataverbruik, maar dat leidt vooralsnog niet tot problemen, lieten zij weten aan NU.nl. Het dataverkeer is toegenomen nadat het kabinet een week geleden opriep om onder meer thuis te werken als dat mogelijk is.