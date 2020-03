Netflix verlaagt vanaf donderdag in heel Europa, waaronder Nederland, de bitsnelheden voor gestreamde video's, maakt het bedrijf bekend. De Amerikaanse streamingdienst belooft dat abonnees desondanks de kwaliteit van video's behouden die bij hun abonnement hoort.

"De kwaliteit van de service die onze leden krijgen zal - zoals altijd het geval is - afhankelijk zijn van hun apparaat, de belasting van het netwerk en hun abonnement", laat het bedrijf weten aan NU.nl. "Netflix zorgt ervoor dat leden de kwaliteit blijven krijgen die bij hun abonnement hoort, maar wel tegen de laagst mogelijke bitrate."

Met de verlaging van de bitsnelheden in Europa geeft Netflix gehoor aan de wens van de Europese Commissie om de druk op het toenemende dataverkeer in verband met het coronavirus te verlagen. Netflix schat dat de maatregel voor 25 procent minder dataverkeer zorgt, aldus een woordvoerder.

De providers KPN, VodafoneZiggo en T-Mobile zien een toename in het dataverbruik, maar dat leidt vooralsnog niet tot problemen, lieten zij weten aan NU.nl. Het dataverkeer is toegenomen nadat het kabinet een week geleden in verband met het coronavirus opriep om onder meer thuis te werken als dat mogelijk is.

Aanvulling: Dit bericht is aangevuld met de belofte die Netflix doet met betrekking tot de beeldkwaliteit.