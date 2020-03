Wat is de beste kleine systeemcamera? En welke heeft de beste prijs-kwaliteitverhouding? NU.nl en de Consumentenbond geven antwoord.

Een kleine systeemcamera is ideaal voor de veeleisende fotograaf op reis. Je hoeft geen grote tas mee te sjouwen, maar kunt nog steeds wisselen van lens voor de beste kwaliteit. Je kunt bijvoorbeeld een lens meenemen voor de beste fotokwaliteit en eentje met meer zoombereik.

De Consumentenbond test fotocamera's op onder meer fotokwaliteit, film- en videokwaliteit, bediening, resolutie en scherpte. Er zijn in totaal 233 fotocamera's getest die goed verkrijgbaar zijn.

Binnen de categorie kleine systeemcamera's is een model van Fujifilm de Beste uit de Test. Een camera van Canon is de Beste Koop.

De Fujifilm X-T20 is een camera die al wat langer op de markt is. Maar hij verslaat nog steeds alle andere geteste modellen. De camera is getest met de lens: Fujinon XC 16-50mm f/3.5-5.6 OIS II.

Deze camera is van zeer hoge kwaliteit. Je kunt er ook mee filmen, maar daar ligt niet zijn kracht. Vooral op fotokwaliteit presteert hij zeer goed. Op het gebied van resolutie en scherpte scoort hij zelfs een 9,3.

De Fujifilm beschikt over veel functies. Hij heeft onder meer een draaibaar aanraakscherm en een hybride autofocus. Je kunt ook kiezen tussen een mechanische en elektronische sluiter. Het scherm is erg goed en het menu is logisch opgebouwd. Verder is de camera prettig te bedienen en zijn de knoppen goed geplaatst. Via wifi kun je verbinding maken met je smartphone of thuisnetwerk.

De camera is beschikbaar in twee kleuren. Hij is te koop zonder lens of in combinatie met verschillende lenzen. Koop je een combinatie? Let er dan op dat de lens goed aansluit bij je wensen.

De Canon EOS M100 is ook al wat langer op de markt, maar heeft nog steeds de beste prijs-kwaliteitverhouding. Hij is getest met de lens: EF-M 15-45mm.

De Canon is een prima alternatief als je wat minder geld uit wilt geven. De fotokwaliteit is goed en die van video's is voldoende. De kleuren worden mooi weergegeven. Vooral bij normaal licht presteert de camera erg goed.

Net als de Fujifilm heeft de Canon een draaibaar aanraakscherm van prima kwaliteit. De bediening is prettig en de knoppen zitten op logische plaatsen. Ook heeft hij een handige wifi-knop waarmee je verbinding maakt met je smartphone of thuisnetwerk.

Een nadeel is dat de camera geen zoeker heeft. Ook heeft hij last van lichtreflecties als een lichtbron in beeld is.

De Canon is verkrijgbaar is 3 kleuren. Hij is te koop in combinatie met de EF-M 15-45mm-lens, maar ook met andere lenzen of zonder lens.

Verantwoording

In deze rubriek schrijven we wekelijks over huishoudelijke en technologische apparaten die door de Consumentenbond zijn getest. Dit is een samenwerking tussen de onafhankelijke redactie van NU.nl en de Consumentenbond.

De Consumentenbond test jaarlijks duizenden producten, samen met gekwalificeerde technici in gespecialiseerde laboratoria in binnen- en buitenland. De producten die getest worden, worden in de winkel gekocht, zodat deze niet vooraf worden gemanipuleerd door fabrikanten.

Nieuwe modellen worden zo snel mogelijk na introductie getest. Hoe snel dat is, verschilt per product. De Beste uit de Test is altijd het product met het beste testoordeel. Dit kan ook een wat ouder model zijn, omdat een nieuwer model lang niet altijd beter is. De Beste Koop is het product met de beste prijs-kwaliteitverhouding.