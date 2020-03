HMD Global heeft nieuwe Nokia-smartphones aangekondigd. Het toptoestel is de Nokia 8.3 met vier cameralenzen en ondersteuning voor het snellere 5G-netwerk.

De Nokia 8.3 heeft een scherm van 6,8 inch dat vrijwel de hele voorkant van het toestel vult. Alleen onderaan is een rand en linksboven is de camera in een gaatje in het scherm geplaatst. De telefoon ondersteunt de meestgebruikte 5G-frequentiebanden, zodat het toestel gebruik kan maken van het snellere netwerk zodra het beschikbaar is.

Verder is de telefoon voorzien van vier cameralenzen, geleverd door ZEISS. Het gaat naast een standaardlens om een groothoeklens, een macrolens en een dieptesensor.

De Nokia 8.3 draait op een Snapdragon 765G van Qualcomm en komt "deze zomer" in twee uitvoeringen op de markt: één met 6 GB werkgeheugen en 64 GB opslag (599 euro) en één met 8 GB werkgeheugen en 128 GB opslag (699 euro).

Nokia 5.3 ondersteunt geen 5G

HMD Global kondigde ook de Nokia 5.3 aan. Dit toestel heeft een scherm van 6,55 inch met in het midden een druppelvormige inkeping voor de camera. Met dit toestel wordt een accuduur van twee dagen beloofd. Ook de Nokia 5.3 heeft vier lenzen.

Deze telefoon is voorzien van een Snapdragon 655-processor en ondersteunt geen 5G-netwerken. Het toestel kost 199 euro.

Naast telefoons kondigt HMD Global ook een eigen datasimkaart aan. Mensen kunnen hiermee internetten. Via een app kunnen ze een data-abonnement aanpassen aan hun behoeften. De simkaart werkt in ruim 120 landen, waaronder in Nederland.