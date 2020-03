De afgelopen twee weken werden er in Nederland steeds meer onbetrouwbare nieuwsberichten gedeeld op Twitter over het coronavirus, dat heeft het datajournalistiek platform van de KRO-NCRV Pointer uitgezocht.

Het gaat daarbij om onbetrouwbare nieuwsberichten zonder bronvermelding of onderzoek. Volgens deze berichten van websites zoals De Dagelijkse Standaard, Xander Nieuws en Amalek, liegt het RIVM over de ernst van het virus en zou het niet meer zijn dan een ernstige griep. Ook wordt in de berichten ten onrechte geclaimd dat vitamine C en frisse buitenlucht het virus kunnen genezen.

Voor het onderzoek heeft Pointer gekeken naar 479.000 Nederlandstalige tweets van de afgelopen maand waarin de woorden corona, coronavirus, #coronavragen, COVID of NCOV voorkwamen. Twee weken geleden circuleerde in die tweets nog twintig berichten over corona die onbetrouwbaar bevonden werden.

Inmiddels is dat aantal gestegen naar 84 onbetrouwbare berichten. Op het hoogtepunt verschenen er 160 tweets op één dag waarin misinformatie over virus werd gedeeld.

Volgens Pointer werkt het nepnieuws reactionair. Vaak kwam er een stroom nepnieuws op gang een dag nadat er nieuwe maatregelen over het coronavirus werden aangekondigd.

Behalve op Twitter worden op meer sociale media misinformatie over het coronavirus verspreid. WhatsApp roept gebruikers op om niet zomaar berichten over het COVID19-virus door te sturen. Twitter maakte donderdag bekend tweets met nepnieuws erin te verwijderen.

