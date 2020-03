Zakelijke chatdiensten Microsoft Teams en Slack zien vanwege het thuiswerken door het coronavirus een stijging in het aantal gebruikers. Dat blijkt uit een rondgang van The Financial Times. Met de software kunnen medewerkers naast chatten onder meer videobellen met hun collega's en bestanden uitwisselen.

Slack-directeur Stewart Butterfield zegt dat het bedrijf sinds de start van februari zevenduizend betalende klanten meer heeft gekregen, 40 procent meer dan Slack normaal in een kwartaal zou zien.

"We zien ontzettend, ontzettend veel vraag nu mensen zijn overgestapt op thuiswerken", zegt Jared Spataro, hoofd van Microsoft 365 waar Teams onder valt, tegen de FT. Begin deze week werd Teams op één dag door een recordaantal van 44 miljoen mensen gebruikt. Vier maanden geleden was dat nog twintig miljoen.

Microsoft heeft de capaciteit van Teams de afgelopen dertig dagen verzesvoudigd, aldus Spataro, maar had moeite om de plots toenemende vraag over verschillende datacenters te verdelen. Maandag had Teams in delen van Europa, waaronder Nederland, te maken met een storing.