Nu seksclubs in Nederland gesloten zijn en veel mensen thuiszitten, moeten Nederlanders zich thuis vermaken. Dat resulteert in drukte op pornosites: Pornhub zag in Nederland op dinsdag 14 procent meer bezoek dan normaal en de Nederlandse pornosite islive.nl trok de afgelopen dagen bijna 50 procent meer verkeer.

In Nederland werd zondag 15 maart bekend dat horecagelegenheden, sauna's, seksclubs en coffeeshops dicht moeten. Ook moet waar mogelijk thuis gewerkt worden en moeten sociale contacten worden beperkt.

"Het werd duidelijk dat naarmate mensen meer tijd thuis doorbrachten, hetzij zelfisolerend of thuiswerkend, het verkeer naar Pornhub was gestegen", schrijft Pornhub. En dat blijkt ook in Nederland het geval te zijn.

Sinds de bekendmaking op 15 maart stijgt het Nederlandse verkeer op de pornosite flink. Op zondag trok de website nog 6,9 procent meer bezoek dan normaal. Dit liep maandag op naar 11,4 procent en dinsdag zag de site maar liefst 14 procent meer Nederlands bezoek dan op een gemiddelde dinsdag.

Mensen zitten veel overdag op Pornhub

Maandag maakte Pornhub bekend dat mensen in Spanje en Frankrijk gratis gebruik kunnen maken van een premiumabonnement. Meteen groeide het bezoek in die landen explosief. In Frankrijk groeide het bezoek dinsdag met 38,2 procent. Spanje noteerde dinsdag maar liefst 61,3 procent meer bezoek dan normaal.

In heel Europa nam het bezoek toe. Ook wordt 's middags, voor veel mensen dus tijdens werktijd, opvallend veel naar porno gekeken. Dinsdag werd Pornhub om 11.00 uur 's ochtend door 21,1 procent meer Europeanen bezocht dan gemiddeld.

Explosieve stijging 'virtuele aanraakseks'

Het Nederlandse bedrijf FeelRobotics zag het aantal bezoekers van de website islive.nl met 40 tot 50 procent stijgen. Bezoekers van de website kunnen vibrators en seksspeeltjes op afstand besturen en vrouwen die achter een webcam zitten trillingen toedienen.

"Wat we zien, is dat in de avonduren - als partners en kinderen op bed liggen - het gebruik van islive.nl enorm toeneemt. Zowel van mannen als vrouwen. Je merkt dat mensen een substituut zoeken voor seksclubs en massagesalons", zegt directeur Mike de Jong van FeelRobotics.

