Twitter verbiedt gebruikers om misleidende informatie over het COVID-19-virus op het platform te plaatsen, maakt het bedrijf woensdag bekend. Tweets die "zorgen voor een hoger risico dat het virus wordt overgedragen" worden verwijderd.

Twitter promoot al betrouwbare informatie over het coronavirus door gebruikers die informatie over het virus zoeken door te sturen naar een lokale gezondheidsinstantie. Ook blokkeert het platform websites die nepnieuws over het virus verspreiden.

Nu gaat Twitter nog een stap verder door tweets te verbieden die:

De informatie van experts ontkennen.

Aanmoedigen om verkeerde of ineffectieve behandelingen, preventiemiddelen en diagnosticerende technieken te gebruiken.

Misleidende inhoud bevatten waarvan wordt beweerd dat het afkomstig is van deskundigen.

Zo zijn tweets als "Het nieuws over handen wassen is propaganda voor zeepbedrijven" en "Gebruik aromatherapie en etherische oliën om COVID-19 te voorkomen" nu van Twitter verwijderd.

Socialemediaplaforms zoals Facebook en Twitter zien het aantal berichten met nepnieuws en misleidende informatie over het virus toenemen. Facebook liet eerder al weten dit soort berichten actief te gaan wissen.