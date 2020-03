Thuisbezorgd heeft woensdagavond problemen op de website door een ddos-aanval. Daardoor krijgen klanten geen bevestiging dat een bestelling is geplaatst, of lukt het helemaal niet om eten te bestellen via de bezorgdienst.

"We werken met man en macht om het probleem te verhelpen", vertelt een woordvoerder van Thuisbezorgd na berichtgeving door de NOS. De problemen zijn vanaf 16.00 uur gaande. Het is volgens de zegsman moeilijk te zeggen wanneer de problemen verholpen zijn, "maar we hopen zo snel mogelijk natuurlijk."

Bij een ddos-aanval wordt zo veel verkeer tegelijk naar servers van een website gestuurd, dat die overbelast raken. De woordvoerder noemt het "vervelend dat er in deze tijd nog mensen rondlopen die het leuk vinden om een aanval uit te voeren".

Veel restaurants bezorgen thuis na sluiting om corona

Door de maatregelen rondom het coronavirus zijn alle restaurants dicht. Afhalen en bezorgen mag echter nog wel, waardoor veel restaurants gebruikmaken van bezorgdiensten.

Thuisbezorgd heeft laten weten contactloos te bezorgen om verdere verspreiding van het coronavirus te voorkomen. Bezorgers hebben de instructie meegekregen om aan te bellen bij de klant en de bezorgtas bij de deur achter te laten.