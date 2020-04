WhatsApp roept gebruikers op om niet zomaar berichten over het COVID19-virus door te sturen. "Denk na over de berichten die je ontvangt, omdat niet alles wat naar jou verstuurd wordt over het coronavirus correct is", schrijft het bedrijf op zijn website.

"Bevestig de feiten bij andere betrouwbare bronnen. Als je niet zeker weet of iets waar is, stuur het dan niet door", luidt de oproep van het bedrijf, dat onderdeel is van Facebook.

Over het COVID19-virus doen verschillende onjuiste berichten de ronde. Zo gingen kort na de eerste Nederlandse besmetting op 27 februari berichten rond dat ook in andere plaatsen mensen besmet waren, terwijl daar op dat moment nog geen sprake van was. Ook werd in maart via WhatsApp een audiobericht verspreid waarin werd vermeld dat de overheid op het punt stond om een straatverbod in te stellen.

WhatsApp heeft door de sterke versleuteling van zijn dienst geen zicht op de inhoud van berichten. Het bedrijf kan onjuiste of misleidende informatie daardoor moeilijk bestrijden. WhatsApp vraagt gebruikers daarom om kritisch te zijn voordat zij een doorgestuurd bericht zelf verder verspreiden.

Doorgestuurde berichten krijgen een label met een pijltje en de tekst 'Doorgestuurd', waarmee duidelijk wordt dat de verzender het bericht niet zelf heeft getypt. Als het label is voorzien van twee pijltjes, is het bericht vaker dan vijf keer doorgestuurd. Dat kan duiden op een kettingbericht.

