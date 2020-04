Rusland zaait volgens de Europese Unie met een "aanzienlijke desinformatiecampagne" tegen het Westen paniek over het coronavirus, meldt Reuters woensdag. Het persbureau stelt dit op basis van een document van de Europese Dienst voor extern optreden (EDEO), dat betrekkingen met landen buiten de unie onderhoudt. Het Kremlin ontkent de beschuldiging.

Het doel van de campagne zou naast het zaaien van paniek zijn om de impact van het COVID-19-virus te vergroten en wantrouwen richting de autoriteiten te creëren. "Het doel van het Kremlin is in lijn met de bredere strategie om Europese samenlevingen te ondermijnen", aldus het document.

Met de inzet van Russische media zou het Kremlin nepnieuws verspreiden in het Engels, Duits, Frans, Spaans en Italiaans. Door tegenstrijdige, verwarrende en malafide berichtgeving zou het voor de EU moeilijker worden om de reactie van de EU op de Europese bevolking over te brengen.

Kremlin: 'Beschuldigingen zijn ongefundeerd'

"Een aanzienlijke desinformatiecampagne door Russische staatsmedia en pro-Kremlinkanalen woedt rond COVID-19", citeert Reuters het document, dat is gedateerd van maandag 16 maart. De EDEO wilde tegenover het persbureau niet direct op het rapport ingaan.

Een woordvoerder van het Kremlin spreekt van "ongefundeerde beschuldigingen" die zijn gebaseerd op een "anti-Russische obsessie". Hij wijst er verder op dat in het document geen concrete gevallen worden benoemd, hoewel het document volgens Reuters wel voorbeelden geeft.

Zo zou de Europese Unie sinds 22 januari een lijst van tachtig gevallen van nepnieuws hebben gevonden. Het gaat volgens Reuters onder meer om het onjuiste bericht dat het coronavirus een Amerikaans biologisch wapen is. Ook een bericht over een Amerikaanse defensiemedewerker die in Litouwen besmet zou zijn geraakt wordt door het persbureau genoemd.

Daarnaast beschrijft het rapport dat de Spaanstalige versie van de Russische staatszender RT tussen januari en halverwege maart op sociale media een van de populairste bronnen voor nieuws over het coronavirus is.

Volg de laatste ontwikkelingen rond het virus in ons liveblog.

Aanvulling: Dit bericht is aangevuld met voorbeelden uit de berichtgeving van Reuters.