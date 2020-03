Apple stapt ook voor zijn vernieuwde MacBook Air af van het omstreden vlindertoetsenbord, maakt het bedrijf woensdag bekend op zijn website. In het najaar bracht Apple al een MacBook Pro zonder dit veel bekritiseerde toetsenbordontwerp op de markt.

Het vlindertoetsenbord werd in 2015 geïntroduceerd door Apple. Bij dit type toetsenbord lijken de scharnieren onder de toetsen op de vleugels van een vlinder. Dit in tegenstelling tot het traditionele schaarsysteem. Dit ontwerp wordt opnieuw, maar volgens Apple verbeterd, in de MacBook Air gebruikt.

De nieuwe MacBook Air is vanaf volgende week te koop en kost 1.199 euro. De laptop heeft een scherm van 13 inch, maar is minder krachtig dan de MacBook Pro van hetzelfde formaat.

Het vlindertoetsenbord kreeg veel kritiek van gebruikers, onder meer omdat er makkelijk vuil tussen kwam en het toetsenbord daardoor minder goed werkte. Met de komst van de nieuwe MacBook Air stapt Apple nu voor beide laptopmodellen van het ontwerp af.

Nieuwe iPad Pro met twee cameralenzen

Naast de nieuwe MacBook Air presenteert Apple woensdag ook een nieuwe iPad Pro. Naast de reguliere camera van 12 megapixel is het nieuwe model ook voorzien van een ultrawijdcamera (10 megapixel).

Daarnaast is de cameramodule voorzien van een lidarsensor. Deze sensor berekent hoelang het duurt voordat licht via een object weerkaatst, waardoor de afstand berekend kan worden. De technologie kan onder meer worden gebruikt voor augmented reality, bijvoorbeeld om voorwerpen in een ruimte te plaatsen.

De nieuwe iPad Pro is vanaf 25 maart te koop vanaf 899 euro.