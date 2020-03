Amerikaanse ontwikkelaars van technologie voor zelfrijdende auto's zijn voorlopig gestopt met het maken van testritjes waarbij mensen aanwezig moeten zijn.

De bedrijven proberen op die manier het verspreiden van het coronavirus te beperken. Alphabet-dochterbedrijf Waymo is bijvoorbeeld in Californië gestopt met het testen van zelfrijdende auto's.

Het bedrijf zegt dat zijn robotaxidiensten in Phoenix niet langer actief zijn. Het gaat daarbij om de dienst waarbij een menselijke bestuurder aanwezig is om - indien nodig - in te grijpen. Volledig geautomatiseerde ritten gaan wel door.

Ook Uber is tijdelijk gestopt met het testen van zelfrijdende auto's op de weg. Hetzelfde geldt voor Cruise, onderdeel van General Motors. De komende drie weken zullen er in elk geval geen zelfrijdende auto's van het bedrijf de weg op gaan. Gedurende die tijd krijgen werknemers wel doorbetaald.

Techstart-up Pony.ai, waar Toyota flink in investeert, zegt zijn robotaxidienst in de Verenigde Staten te hebben gepauzeerd. Wel gaat het bedrijf door met testen in de Chinese steden Peking en Guangzhou.

Techbedrijven grijpen in

In de techindustrie zijn veel bijeenkomsten geannuleerd wegens het COVID-19-virus. Zo gaan ontwikkelaarsconferenties WWDC van Apple en Google I/O alleen door via een online stream. Ook gamebeurs E3 is afgelast.

Ondertussen werken techbedrijven als Facebook, Twitter en Google aan manieren om desinformatie over het virus zoveel mogelijk tegen te gaan. Dat doen ze bijvoorbeeld door gebruikers te wijzen op webpagina's van officiële gezondheidsinstanties.

Volg de laatste ontwikkelingen rond het virus in ons liveblog.