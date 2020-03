Aanbieders van illegale online kansspelen proberen te profiteren van het feit dat speelhallen en speelcasino's vanwege het coronavirus hun deuren hebben moeten sluiten, meldt de Kansspelautoriteit (Ksa). De Ksa ziet de afgelopen dagen extra activiteit van illegale online kansspelaanbieders en hun adverteerders.

De Ksa, toezichthouder op de markt voor de kansspelen, kan geen exacte cijfers noemen. "Wij hebben instrumenten om illegaal aanbod op te sporen. Wij monitoren het internet voortdurend op illegale online kansspelen en zien de laatste dagen een verhoogde activiteit ten opzichte van voor de coronacrisis", aldus een woordvoerder tegen NU.nl.

Sommige online aanbieders spelen specifiek in op de crisis. Zo worden consumenten gelokt naar een zogenaamd 'coronavrij aanbod'. "Volstrekt verwerpelijk", vindt René Jansen, voorzitter van de raad van bestuur van de Ksa. "De partijen die dit doen, de aanbieders zelf maar ook hun adverteerders, kunnen op de warme belangstelling van de Ksa rekenen."

Het aanbieden van online kansspelen is in Nederland illegaal. Daar is een vergunning voor nodig, die aanbieders vanaf begin 2021 kunnen aanvragen. Ook het maken van reclame voor online kansspelen is op dit moment verboden.

"Partijen die zich bedienen van dit soort praktijken kunnen er verzekerd van zijn dat dit zwaar negatief meeweegt bij een eventuele aanvraag voor een online kansspelvergunning", aldus Jansen.

