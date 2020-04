Facebook blokkeerde in de nacht van dinsdag op woensdag meerdere links naar betrouwbare websites over het coronavirus als spam. Dat kwam door een fout in de software, schrijft Facebook-topman Guy Rosen op Twitter.

De bug zorgde ervoor dat gebruikers geen links naar onder meer Medium, BuzzFeed en USA Today konden plaatsen. Deze links konden niet in het nieuwsoverzicht van Facebook worden geplaatst en ook niet in reacties worden gedeeld.

Niet alleen berichten over het COVID-19-virus werden tegengehouden. Ook artikelen over andere onderwerpen konden niet worden geplaatst.

Na een paar uur werd de fout hersteld. "We hebben alle berichten die onterecht waren verwijderd teruggezet", schrijft Rosen. "Er was een probleem met een geautomatiseerd systeem dat links naar schadelijke websites verwijdert. Dit zorgde ervoor dat per ongeluk ook andere berichten werden gewist."

Facebook zet meer algoritmes in ter moderatie

Facebook maakte dinsdag bekend meer berichten met algoritmes te gaan beoordelen. Het bedrijf waarschuwde dat de software niet altijd even betrouwbaar is als mensen. "Mogelijk zien we wat langere reactietijden en zullen we daarom meer fouten maken."

Socialemediaplatforms zetten meer technologie in om berichten te modereren. Door drukte wegens het coronavirus kunnen menselijke moderators niet altijd snel een oordeel vellen.

Volg de laatste ontwikkelingen rond het virus in ons liveblog.