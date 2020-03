De ooit populaire illegale streamingdienst Popcorn Time is na jaren van radiostilte terug, melden de makers dinsdag op Twitter.

"Love in the Time of Corona Versie 0.4 is uit", schrijven ze. Daarmee lijkt het erop dat de makers Popcorn Time hebben teruggebracht, omdat veel mensen nu thuiszitten vanwege het coronavirus. In 2016 kwam de op een na laatste versie van de dienst online.

Popcorn Time werd in 2014 voor het eerst uitgebracht. Het werd al snel een hit met veel gebruikers. De dienst staat bekend als de illegale, gratis versie van Netflix, met een simpele app en een groot aanbod aan films en series om te streamen. Ook nieuwere films zijn direct te bekijken. De videodienst werkt met BitTorrent.

Popcorn Time werd meerdere keren offline gehaald na juridische stappen vanuit de filmindustrie. Ook werd de dienst in meerdere landen geblokkeerd, zodat mensen er niet meer bij konden. Gebruikers werden beboet.

De afgelopen jaren kwamen af en toe nieuwe versies van Popcorn Time online, maar de dienst werd voornamelijk offline gehouden. Op de nieuwe versie zijn honderden nieuwe films en series te zien.