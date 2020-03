De Amerikaanse USB-maker Kingston is door een jury van een federale rechtbank in Californië berispt voor een bedrag van 7,5 miljoen dollar (ruim 6,8 miljoen euro) voor patentinbreuk, meldt Law360 dinsdag. Het gaat om het ontwerp van een USB-stick met een draaibare bescherming.

Het ontwerp werd in januari 2003 bij het Amerikaanse patentbureau ingediend en twee jaar later goedgekeurd. Het patent kwam in 2015 in handen van het Zuid-Koreaanse bedrijf Pavo, dat Kingston aanklaagde. Kingston verkoopt sinds 2010 USB-sticks met een vergelijkbaar ontwerp.

Volgens Kingston is het betwiste patent echter niet van toepassing op de USB-sticks die het bedrijf op de markt heeft gebracht. Kingstons variant op het ontwerp zou gebruikmaken van een open achterkant, waardoor er een koord aan vastgemaakt zou kunnen worden, beargumenteerde het bedrijf. In het patent is daar geen sprake van.

Volgens Pavo heeft Kingston over een periode van zeven jaar 93 miljoen euro winst gemaakt met de verkoop van USB-sticks die gebruikmaken van het gepatenteerde ontwerp. Het bedrijf zegt erg blij te zijn met het oordeel van de jury.