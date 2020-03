Sonos brengt een nieuwe app en een nieuw besturingssysteem uit voor zijn speakers, schrijft The Verge dinsdag. Het nieuwe besturingssysteem krijgt de naam Sonos S2 en wordt in juni uitgebracht.

Volgens The Verge gaat Sonos S2 audio met een hogere resolutie mogelijk maken. Ook zal het besturingssysteem zorgen voor verbeteringen in de bruikbaarheid en zich richten op "meer verbonden en persoonlijke ervaringen", zo zegt het bedrijf. Sonos S2 gaat zich dus meer richten op personalisatie.

In eerdere gesprekken die The Verge hield met Sonos-medewerkers lieten ze doorschemeren dat ze naar een toekomst toewerken waarin Sonos-luidsprekers op basis van luisterpatronen automatisch een bepaalde afspeellijst of podcast gaan afspelen wanneer een gebruiker bijvoorbeeld 's avonds thuiskomt van het werk.

Sonos S2 zal de basis vormen voor alle toekomstige apparaten van het bedrijf. Alle speakers die het besturingssysteem ondersteunen kunnen worden bijgewerkt naar Sonos S2 door de nieuwe app te downloaden.

Oude Sonos-speakers vallen buiten de boot

Sonos S2 zorgt daarbij direct ook voor de splitsing tussen nieuwe en oude apparaten van Sonos, waarbij oude hardware geen nieuwe functies meer ontvangt.

Het nieuwe besturingssysteem kan niet gebruikt worden op een aantal oude Sonos-luidsprekers. Het gaat daarbij om de Zone Players, Connect en Connect: Amp, eerste generatie Play:5, CR200 en Bridge. Deze producten werden allemaal tussen 2006 en 2009 voor het eerst op de markt gebracht.

Sonos maakte al eerder bekend dat oude apparaten vanaf mei dit jaar risico lopen op verlies van de functionaliteit. Volgens het bedrijf is het niet meer mogelijk om de producten van updates te voorzien, omdat de hardware deze updates niet aankan. Deze producten zullen wel gewoon blijven werken en worden voorzien van bugfixes en beveiligingspatches.

Als je Sonos-systeem bestaat uit een combinatie van oude en nieuwe producten heb je de volgende opties: Ruil de oude (S1-) producten in voor nieuwe (S2)-producten. Voor klanten die voor deze optie kiezen, biedt Sonos nog steeds 30 procent korting als onderdeel van het Trade Up-programma.

Blijf het huidige systeem gebruiken op de oude app. Je ontvangt nog steeds bugfixes en beveiligingspatches.

Deel het Sonos-systeem in tweeën. Dan is het alleen niet meer mogelijk om een oud systeem met een nieuw systeem te groeperen.