Steeds meer Nederlanders hebben een smartphone van 800 euro of duurder, blijkt dinsdag uit onderzoek van Telecompaper. In de laatste helft van 2019 gebruikte 26 procent van de Nederlanders een telefoon die in dit zogenoemde ultra high-end segment valt. In de eerste zes maanden van 2019 was dit aandeel nog 21 procent.

De onderzoekers verwachten dat het duurste segment de komende jaren verder zal groeien door de komst van smartphones met 5G-ondersteuning en toestellen met een flexibel beeldscherm, waarvan de de verkoopprijzen momenteel ver boven de 1.000 euro beginnen.

De meeste telefoons kosten nu nog tussen de 400 en 800 euro en vallen daarmee in het high-end segment. Maar dit segment is door de groei van het aantal dure telefoons in 2019 licht gekrompen. 45 procent van de Nederlanders had in de eerste helft van 2019 een telefoon van tussen de 400 en 800 euro, in de tweede helft van het jaar gold dit nog voor 42 procent.

'Bijna alle recente telefoons van Apple duurder dan 800 euro'

Apple is in het ultra high-end segment marktleider met een marktaandeel van 72 procent. Bijna alle recente toestellen van Apple behoren volgens de onderzoekers tot het duurste segment.

Maar dit marktaandeel van Apple staat volgens Telecompaper onder druk. Dit komt doordat ook de toestellen van concurrenten door nieuwe technologieën zoals 5G en buigbare beeldschermen duurder worden en dus ook in dit segment vallen.

Samsung had in de tweede helft van 2019 een marktaandeel van 19 procent in het hoogste segment. Dat kwam vooral door de verkoop van de Galaxy S10+ en Galaxy Note 10. Ook Huawei was in dit segment vertegenwoordigd met toestellen uit de Mate-serie en pakte hiermee een marktaandeel van 8 procent.