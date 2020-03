De providers in Nederland zien dat er meer gebeld wordt en meer data wordt verbruikt, nu mensen vanuit huis werken wegens het coronavirus. Toch leidt het hogere verbruik vooralsnog niet tot problemen.

KPN zegt dat het maandag drukker was dan normaal. "We zien een sterke stijging op het netwerk en van verkeer vanuit huis", laat woordvoerder Stijn Wesselink weten. "Maar qua capaciteit kunnen we het goed aan."

Ook VodafoneZiggo maakt zich geen zorgen. "Wij zien sinds de eerder aangekondigde maatregelen een lichte verhoging in gebruik, zowel overdag als 's avonds", zegt woordvoerder Hans den Heijer.

T-Mobile ziet ook "een forse toename" in het dataverkeer. Daarnaast wordt er volgens woordvoerder Anouk Buijs Bartels "meer en langer gebeld".

Hoewel de netwerken meer worden belast, ondervinden de providers geen last. Alle drie de aanbieders zeggen constant te monitoren en zullen maatregelen treffen als de capaciteit het niet meer aankan. Dat is niet gelijk nodig, zegt VodafoneZiggo-woordvoerder Den Heijer. "De huidige verhoging in het gebruik ligt ruimschoots onder de beschikbare netwerkcapaciteit."

De aanbieders hadden niet direct specifieke cijfers paraat, waaruit blijkt hoeveel meer data er gebruikt wordt vergeleken met normale werkdagen waarop niet massaal wordt thuisgewerkt.

Sommige diensten overbelast door thuisblijvers

Verschillende diensten ondervonden wel hinder van de stijging van het aantal thuisblijvers. Zo was maandag het online leerprogramma Squla overbelast. Ook de zakelijke chatdienst Microsoft Teams en thuiswerkdienst Gemalto SafeNet Trusted Access hadden last van storingen. Daardoor kon niet iedereen vanuit huis aan het werk.

Het gameplatform Steam zag het aantal gebruikers ook stijgen. Afgelopen weekend was een recordaantal van ruim twintig miljoen mensen online op de dienst. Dat leidde niet tot een storing.