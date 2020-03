Israël heeft dinsdag een noodregeling ingeroepen om cybermonitoring in te zetten in de strijd tegen het coronavirus. De telefoons van coronapatiënten in het land worden nu een maand lang gevolgd door de binnenlandse inlichtingendienst.

De technologie is oorspronkelijk ontwikkeld voor terrorismebestrijding. Door via telefoons de bewegingen van coronapatiënten te volgen, wil Israël mensen kunnen waarschuwen die bij de besmette personen in de buurt zijn geweest.

Voor zo'n vorm van cybermonitoring is in Israël normaliter goedkeuring van het parlement vereist. Premier Benjamin Netanyahu wist dat proces te omzeilen doordat hij unaniem goedkeuring van het kabinet kreeg om het besluit onder een noodregeling uit te voeren. Volgens het kabinet weegt het stopzetten van de verspreiding van het COVID-19-virus sterker dan de zorgen over de inbreuk op de privacy van inwoners.

"Israël is een democratie en we moeten het evenwicht bewaren tussen burgerrechten en de behoeften van het publiek", zei Netanyahu. "Deze tools zullen ons erg helpen bij het lokaliseren van de zieken en voorkomen dat het virus zich verspreidt."

Mensenrechtenorganisatie: 'Een gevaarlijk precedent'

Volgens de Israëlische autoriteiten blijven de verzamelde gegevens beperkt tot dat wat nodig is voor het stoppen van de verspreiding van het virus. Ook worden de gegevens weer verwijderd als de noodsituatie voorbij is.

Maar mensenrechtenorganisatie The Association for Civil Rights in Israël noemt de beslissing "een gevaarlijk precedent" en vindt dat de regering zich op glad ijs bevindt.

De technologie wordt nu dertig dagen ingezet. Daarna gaat de regering van Israël de situatie opnieuw evalueren.

