In de regio Eemland (Amersfoort en Barneveld) kunnen ruim 350.000 mensen voortaan via een online platform vragen stellen aan de huisarts.

Het platform Spreekuur helpt mensen op afstand in contact te komen met een huisarts. Daarmee wordt ook de kans op besmetting met het coronavirus in de huisartsenpost teruggebracht.

"Daarnaast ontlast het de triagisten en artsen, omdat een deel van het voorwerk door de patiënt wordt gedaan en we minder tijd kwijt zijn met een consult."

Een patiënt die van de dienst gebruik wil maken, vult voorafgaand aan het digitale consult een vragenlijst in. Ook kunnen ze een foto of video toevoegen, zodat de arts een beter beeld krijgt van de klachten.

Het programma is niet alleen bedoeld voor mensen met vragen over het COVID-19-virus, zegt een woordvoerder tegen NU.nl. Mensen kunnen op Spreekuur ook terecht met andere klachten, zoals infecties, wonden en keel-, oog- en blaasontstekingen.

Versleuteld chatten

Als de patiënt in een chatgesprek met een huisarts komt, wordt het gesprek versleuteld. Dat betekent dat alleen de huisarts en de patiënt toegang hebben tot de berichten. De zorgverlener moet altijd inloggen met een Zorg-ID, zodat de patiënt altijd met een echte arts spreekt.

Bij spoed krijgt de patiënt het advies om naar een spoedlijn te bellen.

Vooralsnog werkt de Spreekuur-dienst alleen in Eemland. Van uitbreiding naar andere regio's is nog geen sprake. "Dat hangt van de regio's zelf af en of het systeem vergoed kan worden", zegt de woordvoerder. "We hopen dat deze dienst zo breed begrepen wordt, dat ook andere regio's het overnemen."

