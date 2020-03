Facebook en Twitter gaan bij het modereren van berichten op socialemediaplatformen meer gebruik van algoritmes maken. Dit kan ervoor zorgen dat meer content onterecht verwijderd wordt.

YouTube zei maandag al meer algoritmes in te zetten om video's te modereren. Dit doet het bedrijf, omdat moderators door maatregelen omtrent het coronavirus niet altijd hun oordeel kunnen vellen.

De algoritmes zijn echter niet even betrouwbaar als mensen, stellen de bedrijven. "Mogelijk zien we wat langere reactietijden en zullen we daardoor meer fouten maken", aldus Facebook.

Twitter gaat het gebruik van algoritmes intensiveren, maar zegt gebruikers en content niet uitsluitend te verwijderen op basis van deze algoritmes. "Terwijl we proberen ervoor te zorgen dat onze systemen consistent zijn, kunnen ze soms de context missen. Dit kan ertoe leiden dat we fouten maken", schrijft Twitter in een blogpost.

"Als gevolg hiervan zullen we geen accounts permanent opschorten op basis van uitsluitend onze geautomatiseerde handhavingssystemen. We zullen blijven zoeken naar mogelijkheden om menselijke controles in te bouwen."