Google gaat in zoekresultaten linken naar pagina's met betrouwbare informatie als mensen zoeken op de term 'coronavirus'.

In de zoekresultaten verschijnt onder meer het laatste nieuws uit Google Nieuws, waarin berichten van Nederlandse websites worden gebundeld. Daaronder linkt Google naar webpagina's over het coronavirus van de Rijksoverheid en de gezondheidsorganisatie WHO.

Ook in de zoekresultaten op YouTube verwijst Google naar informatie van de overheid. De link verschijnt bovenaan de pagina.

Google zegt verder samen met de WHO een campagne te zijn gestart. Met 'Do the 5' worden mensen gewezen op vijf dingen die ze kunnen doen om verspreiding van het virus tegen te gaan, zoals handen wassen en thuisblijven.

Meerdere techbedrijven nemen maatregelen rond het coronavirus. Maandagnacht werd bekend dat zeven bedrijven, waaronder Google, Facebook en Microsoft, samenwerken om de verspreiding van misleidende informatie tegen te gaan.

