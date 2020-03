De grootste techbedrijven in de Verenigde Staten werken samen in de strijd tegen nepnieuws en desinformatie over het coronavirus, zo lieten ze in de nacht van maandag op dinsdag weten in een gezamenlijke verklaring.

In de groep zijn Facebook, Google, LinkedIn, Microsoft, Reddit, Twitter en YouTube vertegenwoordigd. "We helpen miljoenen mensen in verbinding te blijven, terwijl we frauduleuze en verkeerde informatie over het virus bestrijden", luidt de tekst.

"Daarnaast bieden we berichtgeving van autoriteiten een duidelijker platform en delen we samen met overheidsinstanties van over de hele wereld belangrijke updates over het virus. We nodigen ook andere bedrijven uit om met ons samen te werken."

In de verklaring gaan de bedrijven niet in op details van hun aanpak.

Techbedrijven troffen al eerder maatregelen

Verschillende van de bedrijven presenteerden recent al maatregelen. Zo begon Facebook met het weren van reclames waarin een medicijn tegen het coronavirus wordt aangeboden. Twitter blokkeert accounts die samenzweringstheorieën delen.

Vorige week vroeg het Witte Huis grote techbedrijven om hulp bij de aanpak van verspreiding van het coronavirus. Tijdens een gesprek met topmensen van de bedrijven werd de bestrijding van nepnieuws ook aangehaald. Daarbij werd al aangedrongen op een nauwere samenwerking.

In een interview met Bloomberg zei Facebook-topvrouw Sheryl Sandberg maandag dat het bij Facebook nu "alle hens aan dek" is wat betreft de aanpak van desinformatie.

