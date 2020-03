Onjuiste informatie over medische onderwerpen, zoals COVID-19 en het coronavirus dat de ziekte veroorzaakt, is meer zwart-wit dan desinformatie over bijvoorbeeld politiek, zegt Facebook-baas Mark Zuckerberg in gesprek met The New York Times. Volgens hem is het daarom eenvoudiger om op zijn sociale media een streng beleid te voeren.

Zuckerberg en zijn bedrijf Facebook hebben de afgelopen jaren veel kritiek gekregen over hoe zij omgaan met zogenoemd nepnieuws. De zorgen hierover zijn onder meer toegenomen nadat Rusland de sociale media gebruikte om de Amerikaanse presidentsverkiezingen van 2016 te beïnvloeden.

Het bedrijf werkt internationaal met factcheckers die de verspreiding van onwaarheden moeten voorkomen. Maar deze onafhankelijke partijen mogen berichten van politici en politieke partijen niet toetsen aan de feiten. Het druist volgens Facebook in tegen de vrijheid die hoort bij een democratie.

"Als je met een pandemie te maken hebt, zien we een hoop dat net grensoverschrijdend is", zegt Zuckerberg over het verschil tussen politieke en medische onjuistheden. "Dus het is makkelijker om beleid te maken dat iets zwart-witter is en om een hardere lijn te trekken."

Op sociale media, waaronder op Facebook en WhatsApp, doen meerdere onjuistheden over het COVID-19-virus de ronde. Hoewel NU.nl niet meer samenwerkt met Facebook, publiceert de nieuwssite in de rubriek NUcheckt alsnog factchecks over het coronavirus en andere onderwerpen.