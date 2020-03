YouTube gaat voor het modereren van video's op zijn platform de komende tijd meer leunen op algoritmes, maakt het bedrijf maandag bekend op zijn blog. Dat betekent dat video's onterecht verwijderd gaan worden, waarschuwt het videoplatform.

De maatregel is volgens YouTube nodig om video's die wel tegen de regels geplaatst worden, alsnog snel te kunnen verwijderen.

Dat is een gevolg van het feit dat YouTube-moderators door maatregelen omtrent het coronavirus niet altijd hun oordeel kunnen vellen.

Normaal gesproken wordt een video pas verwijderd na de beslissing van een mens. De algoritmes helpen alleen in de voorselectie van de beelden, maar technologie wordt in de meeste gevallen niet ingezet om de video's definitief offline te halen.

Om te voorkomen dat YouTube-videomakers onterecht negatieve gevolgen ondervinden, worden voorlopig geen waarschuwingen uitgedeeld voor video's die worden verwijderd. YouTubers met een waarschuwing worden beperkt in het uploaden van video's. Ook kunnen makers bezwaar aantekenen.

YouTube schrijft dat het beleid kan zorgen voor "ontwrichting", maar stelt dat de maatregel en de onterechte censuur als gevolg daarvan "het juiste is om te doen voor de mensen die YouTube veilig houden". "We waarderen iedereens geduld terwijl we deze maatregelen tijdens in deze uitdagende tijd treffen", aldus het bedrijf.