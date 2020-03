Windows 10 is op dit moment actief op een miljard apparaten, maakt Microsoft maandag bekend in een blogbericht. De mijlpaal omvat niet alleen pc's en laptops, maar ook tablets, Xbox-spelcomputers en de futuristische HoloLens.

Microsoft bracht Windows 10 in juli 2015 op de markt. Destijds stelde het zichzelf het doel om binnen uiterlijk drie jaar een miljard apparaten met het besturingssysteem uit te rusten. Dat is het bedrijf niet gelukt: Windows 10 was in 2018 op tussen de 600 miljoen en 900 miljoen apparaten geïnstalleerd.

Op termijn is Windows 10 de enige versie van het besturingssysteem dat Microsoft wil blijven aanbieden. In januari stopte het bedrijf met de ondersteuning voor Windows 7. In 2023 vervalt ook de support voor Windows 8.1. Gebruikers van deze versie ontvangen vanaf dat moment geen veiligheidsupdates meer.

Gebruikers van een Windows 7-computer kunnen hun apparaat gratis upgraden naar Windows 10. Het bedrijf biedt daarvoor op zijn website een hulpprogramma aan. Voorlopig zit er geen einddatum op de mogelijkheid om de upgrade met behulp van dit programma uit te voeren.