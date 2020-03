De Rabobank waarschuwt maandag bij monde van een woordvoerder voor een phishingbericht over een zogenaamde 'antibacteriële betaalpas'. In de neppe e-mail worden ontvangers gevraagd om op een link te klikken om de bankpas aan te vragen, maar in werkelijkheid probeert de verzender gegevens van Rabobank-klanten buit te maken.

De tekst in de e-mail komt grotendeels overeen met een pagina over het coronavirus op de website van de Rabobank. Deze pagina is zondagavond door het bedrijf online geplaatst, meldt de woordvoerder aan NU.nl. "Dat hebben ze snel gepiept", concludeert zij over de phishingmail, die voor zover bekend sinds maandagochtend wordt verstuurd.

Het is de tweede keer in korte tijd dat uit naam van Rabobank nepmails worden verstuurd. Begin maart kreeg de bank ruim driehonderd meldingen binnen over een andere e-mail waarin mensen werden ook opgeroepen om hun bankpas te vervangen vanwege het coronavirus. Sinds maandag heeft de bank ook enkele meldingen gekregen over de nieuwe phishingmail.

Ook ABN AMRO heeft te kampen met phishingberichten die inhaken op het coronavirus. In zowel e-mails als sms-berichten worden gebruikers erop gewezen dat zij vanwege het coronavirus hun bankpas moeten vervangen. NU.nl is in afwachting van een reactie van de bank.