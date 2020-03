De week is maandag met problemen gestart voor mensen die werken met de zakelijke chatdienst Microsoft Teams en de thuiswerkdienst Gemalto SafeNet Trusted Access. Hierdoor verliep het gebruik van beide diensten moeizaam. De storing komt op de dag dat veel Nederlanders de werkweek beginnen met thuiswerken vanwege de maatregelen om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan.

Om 13.45 uur laat een woordvoerder namens Microsoft weten dat de problemen met Teams zijn opgelost. Twee uur eerder meldde het bedrijf al op Twitter dat de verstoring afnam, maar niet alle gebruikers waren op dit moment vrij van problemen.

Op hetzelfde moment laat Gemalto op zijn website weten een tijdelijke oplossing te hebben voor de problemen met SafeNet. Het bedrijf schrijft te werken aan een permanente oplossing om toekomstige problemen te voorkomen.

Volgens Gemalto is een "ongekende belasting", vermoedelijk als gevolg door de vele thuiswerkers, op de diensten van het bedrijf de oorzaak van de storing. Of dat bij Teams ook het geval was, is niet duidelijk. Microsoft Nederland heeft hierover aan NU.nl niets laten weten.