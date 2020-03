Door een storing bij Microsoft Teams kunnen gebruikers van de zakelijke chatdienst problemen met het gebruik ervaren, laat het bedrijf maandag weten op Twitter. De problemen komen op de dag dat veel Nederlanders de nieuwe werkweek beginnen door thuis te werken vanwege de maatregelen om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan.

"We onderzoeken huidige problemen rond de werking van Microsoft Teams", aldus Microsoft Teams. "We verontschuldigen ons voor elk ongemak dat hierdoor veroorzaakt is en danken je voor je geduld terwijl we werken aan een oplossing."

Ook het Twitter-account voor ondersteuning van Office 365, waar Teams onderdeel van uitmaakt, liet om 9.50 uur op Twitter weten dat Teams problemen heeft, met gevolgen voor het versturen van berichten. Twee uur later meldde het bedrijf dat de verstoring afnam, maar niet alle gebruikers zijn op dit moment vrij van problemen.

Microsoft Nederland kon maandag nog niets zeggen over oorzaak van de storing. Ook is niet duidelijk wanneer de problemen naar verwachting volledig opgelost zijn.

Dit bericht wordt aangevuld zodra meer informatie bekend is.