De website van Squla is maandagochtend minder goed bereikbaar wegens grote drukte. Kinderen kunnen op de website normaal gesproken oefenen met lesstof van basisscholen.

Op Twitter melden meerdere gebruikers dat Squla niet bereikbaar is. Een melding geeft aan dat het "erg druk" is op de website en raadt gebruikers aan het later nog eens te proberen. Bij anderen laadt de website wel, maar is hij trager dan normaal.

Mogelijk is de dienst overbelast omdat de basisscholen zijn gesloten wegens het coronavirus. Op Squla kunnen kinderen spelenderwijs onder meer rekensommen oplossen en taaloefeningen doen.

Een woordvoerder was maandagochtend niet bereikbaar voor commentaar. Op Twitter laat Squla weten: "Wij zijn druk bezig om iedereen zo snel mogelijk weer toegang tot Squla te geven. Zodra dat het geval is, laten we het jullie weten. Dank voor jullie geduld!"