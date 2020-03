Microsoft Bing heeft een webpagina geopend met informatie over het coronavirus. Op een interactieve wereldkaart is te zien hoeveel bevestigde besmettingen er per land zijn.

De website laat ook het totaal aantal bevestigde gevallen zien. Daaronder wordt een splitsing gemaakt in actieve, herstelde en dodelijke gevallen.

Data voor deze aantallen is afkomstig van autoritaire bronnen, zoals de World Health Organization (WHO), de US Centers for Disease Control and Prevention (CDC) en het European Centre for Disease Prevention and Control (ECDC).

Aan de linkerkant van de pagina staat een lijst met landen, gerangschikt op het aantal coronaviruspatiënten. Door op een land te klikken, wordt een extra venster geopend met meer informatie.

Hierop is onder meer het laatste nieuws te lezen en wordt doorgelinkt naar video's die te maken hebben met het onderwerp.

Het is niet de eerste coronavirustracker die er is. In verschillende appwinkels zijn deze programma's ook te vinden. In de techindustrie zijn grote evenementen vanwege het virus geannuleerd, zoals Apples ontwikkelaars ontwikkelaarsconferentie WWDC en Google I/O.

Het coronavirus in het kort