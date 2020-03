Google-zusterbedrijf Verily is een website gestart waarmee mensen gescreend en getest kunnen worden op het coronavirus. De site is vooralsnog alleen beschikbaar in de San Francisco Bay Area.

Het gaat vooralsnog om een kleinschalige pilot van de site. Mensen die gescreend willen worden, hebben een Google-account nodig en gaan akkoord met voorwaarden. Daarin staat dat data mogelijk met Google wordt gedeeld. Het gaat hierbij om namen, adressen, telefoonnummers en gezondheidsinformatie.

Om mee te doen moeten mensen achttien jaar of ouder zijn, Engels spreken en in de Verenigde Staten wonen.

De website vraagt naar de symptomen van de gebruiker. Als daaruit blijkt dat de klachten overeenkomen met die van het COVID-19-virus, kan de persoon doorgestuurd worden naar fysieke testlocaties in de buurt.

Verily werkt samen met de staat Californië aan de ontwikkeling van het pilotprogramma. Het bedrijf zegt nog in een vroege fase te verkeren en is nog niet klaar om het programma uit te breiden naar andere gebieden.

Verwarring over initiatief van Alphabet

De website verscheen zondag online nadat het Witte Huis voor het weekend verwarrende berichten naar buiten bracht over een website die Google zou bouwen. Dat werd door Google ontkend, waarna het bedrijf verwees naar zusteronderneming Verily.

Google-CEO Sundar Pichai schreef zondag in een blogbericht dat zijn bedrijf wel op andere manieren probeert bij te dragen. Zo bestrijdt Google desinformatie over het coronavirus binnen zijn diensten, waaronder Google Play en Maps. Daarnaast verwijst Google in de zoekmachine en op YouTube naar tips tegen corona.

