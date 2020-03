Apple heeft de regels aangescherpt voor apps met het coronavirus als onderwerp, meldt het bedrijf zaterdag in een bericht aan ontwikkelaars. Zo zijn spellen over het virus niet langer toegestaan.

Door strenger toezicht te houden op dit soort apps, probeert Apple de geloofwaardigheid van informatie over gezondheid en veiligheid in de App Store op peil te houden. "We proberen ervoor te zorgen dat de data van betrouwbare bronnen komt", schrijft het bedrijf. "Ontwikkelaars die apps over het virus uitbrengen, moeten zijn erkend door bijvoorbeeld overheidsorganen of medische instituten."

Apple zegt bij de beoordeling voor toegang tot de App Store dergelijke apps voorrang te geven.

Games die volledig om het coronavirus draaien, zijn helemaal niet meer toegestaan in de App Store. Dat geldt ook voor andere entertainmentapps die het virus als insteek nemen.

In de appwinkel van Apple staan op dit moment verschillende apps over het coronavirus. Deze apps laten bijvoorbeeld op een kaart zien waar besmettingen zijn gemeld of leggen uit hoe je je handen moet wassen.

