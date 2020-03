Facebook stopt met de selfie-app MSQRD, waarmee het mogelijk was om virtuele filters over gezichten te leggen. Op 13 april zal de app verdwijnen, maakt het bedrijf bekend in een aankondiging.

Met de filters van MSQRD is het mogelijk om het gezicht van een gebruiker bijvoorbeeld te veranderen in een panda, zombie of het gezicht van een andere persoon, het zogenoemde faceswappen.

Het Wit-Russische bedrijf achter de app werd in 2016 overgenomen door Facebook.

De technologie van MSQRD is inmiddels terug te vinden in andere Facebook-apps, waaronder Instagram en Messenger. De app van MSQRD zelf is al jaren niet meer geüpdatet.