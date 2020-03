Microsoft-oprichter Bill Gates stapt op als bestuurslid van het techbedrijf, maakt hij vrijdag bekend. Hij wil meer tijd besteden aan filantropische activiteiten zoals wereldgezondheid, onderwijs en klimaatverandering.

Wel blijft Gates betrokken bij Microsoft als adviseur van de huidige bestuursvoorzitter Satya Nadella.

In 2008 ging Gates al minder werken bij Microsoft om meer tijd te kunnen besteden aan filantropie. Tot 2014 was hij vervolgens voorzitter van de raad van bestuur. Sinds dat jaar is hij geen voorzitter meer, maar hij bleef wel bestuurslid.

Gates richtte Microsoft in 1975 op samen met Paul Allen, die in 2018 overleed. Het bedrijf groeide uit tot het meest succesvolle softwarebedrijf van de jaren tachtig en negentig. Lange tijd was Gates de rijkste man ter wereld.

Gates stopt waarschijnlijk ook met zijn bestuursfunctie bij Berkshire Hathaway, het fonds van investeerder Warren Buffet, die hij sinds 2004 bekleedt.