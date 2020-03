De markt voor wearables is in 2019 bijna verdubbeld ten opzichte van 2018, blijkt uit een rapport van marktonderzoeker International Data Corporation (IDC). Apple blijft veruit de grootste speler met een marktaandeel van bijna een derde.

Vorig jaar werden in totaal 336,5 miljoen wearables verkocht. Daarvan waren er 106,5 miljoen van Apple, dat daarmee een marktaandeel van bijna 32 procent heeft.

In 2018 werden er nog 178 miljoen wearables verkocht. Toen had Apple met 48 miljoen verkochte producten nog 27 procent van de markt in handen.

Apple wordt gevolgd door het Chinese bedrijf Xiaomi, dat in 2019 41,7 miljoen wearables verkocht en een marktaandeel van 12,4 procent heeft. Samsung staat op nummer drie en is de snelste groeier. Het bedrijf verkocht vorig jaar 30,9 miljoen wearables, een groei van 153,3 procent ten opzichte van 2018.

Grote stijging verkoop draadloze oordoppen

Vorig jaar werden er opvallend veel draadloze oordoppen en koptelefoons verkocht: 170,5 miljoen producten, een groei van 250 procent. In 2018 werden er nog 48,6 van deze 'hearables' verkocht.

"2019 was een flinke stap voorwaarts voor de wereldwijde wearablesmarkt", zegt Ramon T. Llamas, onderzoeksdirecteur van het wearablesteam van IDC. "'Hearables' waren hét verhaal dankzij de introductie van nieuwe producten en doordat steeds meer smartphones stoppen met de ondersteuning van traditionele oordoppen, waardoor gebruikers wel draadloze oordoppen moesten kopen."

De oordoppen en koptelefoons hebben daarmee slimme horloges ingehaald. In 2018 waren dat nog de meest verkochte producten. In 2019 werden 92,4 miljoen van zulke horloges verkocht.