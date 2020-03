De jaarlijkse ontwikkelaarsconferentie WWDC van Apple zal dit jaar niet op locatie in Californië plaatsvinden, maakt het bedrijf vrijdag bekend op zijn website. In plaats daarvan zal het evenement een "compleet nieuwe online ervaring voor miljoenen getalenteerde en creatieve ontwikkelaars uit de hele wereld" zijn.

Op het evenement komen jaarlijks duizenden programmeurs af. Zij bezoeken presentaties van onder meer Apple-directeur Tim Cook en andere topmensen binnen het bedrijf. WWDC draait met name om software: onder meer nieuwe functies die later naar iPhones en iPads komen worden daar aangekondigd.

Hoe WWDC 2020 er precies uit gaat zien, is onduidelijk. De openingspresentatie is normaal al via een livestream te volgen voor gebruikers van Apple-producten. Normaal gesproken is in de daarop volgende dagen voor ontwikkelaars en studenten ruimte om in Californië dieper op de software in te gaan.

Naar alle waarschijnlijkheid zou Apple in juni onder meer iOS 14 aankondigen, de nieuwe software voor iPhones. De presentatie wordt doorgaans gegeven in een zaal van duizenden nieuwsgierige en applaudisserende ontwikkelaars die hun enthousiasme over nieuwe functies laten blijken.