Toch doorwerken zonder de deur uit te gaan? Met deze apps en diensten haal je jouw digitale werkplek naar je huis.

Overal toegang tot je inloggegevens

Inloggen op als je werkaccounts kan een heel gedoe zijn als je complexe wachtwoorden gebruikt. Voorkom problemen met foute inlogpogingen en accounts die op slot gaan door een wachtwoordmanager te gebruiken. Deze apps scherm je af met een hoofdwachtwoord, zodat je nog maar één wachtwoord hoeft te onthouden.

Daarnaast helpen de apps om complexe wachtwoorden te genereren en waarschuwen ze voor dubbele wachtwoorden. De apps zijn op laptops en smartphones beschikbaar, zodat je ze gemakkelijk zowel thuis als op je werk kunt gebruiken. 1Password en LastPass zijn twee van de populairste wachtwoordmanagers, al is LastPass als enige volledig gratis te gebruiken.

Download LastPass voor iOS of Android (gratis)

Download 1Password voor iOS of Android (gratis)

Online samenwerken met anderen vanuit huis

Als je voor je werk veel moet samenwerken met collega's, ontkom je er niet aan dat je in hetzelfde bestand aan het werk gaat. Gelukkig zijn er meerdere populaire diensten die samenwerken in projecten mogelijk maakt.

Google Drive is het meest toegankelijk, omdat alles via het web gebeurt en je enkel een Google-account nodig hebt om ermee aan de slag te gaan. Via Google Drive kun je documenten maken in Google Docs, Google Spreadsheets en de andere diensten uit Googles G-suite.

Vervolgens klik je op 'Delen' en kun je de mailadressen invoeren van de collega's waarmee je samenwerkt. Zij kunnen vervolgens het document bewerken of opmerkingen plaatsen. Daarnaast is Google Drive een handige manier om toegang te krijgen tot al je bestanden, ongeacht waar of op welk apparaat je inlogt, zolang je alles maar in je Drive hebt gezet.

Naast Google Drive heeft Apple met iWork ook apps om samen te werken en kun je ook in Microsoft Office in hetzelfde document aan de slag. Gebruikt je bedrijf geen diensten van Google, dan kun je er ook voor kiezen om je bestanden in een Dropbox onder te brengen waar je collega's ook bij kunnen.

Download Google Drive voor iOS of Android (gratis)

Communiceren met je collega's

In contact blijven met je collega's is gelukkig niet zo moeilijk meer. Al maakt het nog steeds wel uit welke app of dienst je gebruikt om dit te doen. Met zijn allen in een WhatsApp-groep is vragen om een overdaad aan berichten en miscommunicatie, terwijl een dienst als Slack een stuk effectiever werkt.

Met Slack maak je een gezamenlijke chatruimte aan voor je hele bedrijf, waarin je vervolgens aparte kanalen kunt maken. Jij en je collega's kunnen zelf kiezen aan welke kanalen ze wel en niet deelnemen, zodat je alleen overlegt met de mensen die relevant zijn. Daarnaast kun je ook privégesprekken voeren en collega's bellen met de ingebouwde belfunctie. Geen fan van Slack? Dan is Microsoft Teams een goed alternatief.

Download Slack voor iOS of Android (gratis)

Voorkom afleiding

Zonder sociale controle van je collega's en je vaste werkplek kan het lastig zijn om jezelf puur op je werk te concentreren. Begin daarom al vanaf de eerste dag met het goed ordenen en structureren van je werk. Gebruik daarvoor een taken-app als Things, Herinneringen of Google Tasks, waarin je een dag- of weekplanning kunt maken.

Daarnaast zijn er ook tal van apps die afleiding te lijf gaan. Zo kun je met Schermtijd op iOS en Digitaal Welzijn op Android je sociale media-apps tijdens werkuren uitschakelen. Deze apps staan standaard op je Android-smartphone, iPhone en Mac geïnstalleerd en zijn te vinden in de instellingen.